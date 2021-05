Catanzaro. In auto e in casa con dosi di marijuana e coca

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse i carabinieri della sezione radiomobile di Catanzaro hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne incensurato.

Nel corso del pattugliamento, i militari hanno controllato la vettura dell’uomo che, all’atto del fermo, ha mostrato nervosismo. Da qui la decisione dei militari di perquisire l'auto. Hanno così trovato, all’interno di una busta, oltre mezzo chilo di marijuana e circa 14 grammi di cocaina.

Effettuato anche una perquisizione domiciliare al termine della quale è stata trovata dell'altra marijuana e dell'hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e diversi fogli con la presunta contabilità dello spaccio.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza ed è stato messo ai domiciliari, dove è poi tornato, come disposto a seguito dell’udienza di convalida tenutasi l’otto maggio, che ha convalidato la misura pre-cautelare.