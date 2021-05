Covid in Calabria, oggi 280 casi e 4 decessi. Aumentano i guariti

Rimane costante la curva dei contagi in Calabria. Oggi, mercoledì 12 maggio i nuovi casi sono 280 e sono 4 i decessi, a fronte dei 237 positivi di ieri. (QUI)



Da inizio pandemia il totale dei casi confermati è stato: 63.635, mentre il totale dei decessi per o con il coronavirus è 1.096.

Il maggior numero di casi è stato registrati nella provincia di Cosenza con i suoi 134 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+58), Reggio Calabria (+46), Crotone (+31) e Vibo Valentia (+11).

Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie in Calabria, attualmente i ricoveri nei reparti ordinari sono 402 (-12), mentre in terapia intensiva si trovano 28 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 12.528 (-292).

Le persone guarite sono 49.581 (+581), mentre gli attuali positivi sono in tutto 12.958.

Dati emersi dai 3.329 tamponi effettuati e processati in regione.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il totale dei casi è: 21.446, mentre quelli delle ultime 24 ore sono 46. Attualmente i casi attivi sono 2.109, di cui 99 ricoveri a Reggio, 22 a Gioia Tauro; 12 a Melito (-1); 8 in terapia intensiva; 1.968 in isolamento domiciliare (-46). I casi chiusi sono 19.337, di cui 19.035 guariti (+91); 302 deceduti (+2).

Nel Cosentino, dove i positivi di oggi sono 134, da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state: 21.301. Attualmente i casi attivi sono 7.400, di cui 102 ricoveri a Cosenza, 29 a Rossano, 17 ad Acri, 15 a Cetraro; 11 in terapia intensiva a Cosenza, 3 a Rossano (-1); 7.217 in isolamento domiciliare (+134). I casi chiusi sono 13.901, di cui 13.410 guariti; 491 deceduti (+1).

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 9.359, i positivi delle ultime 24 ore sono 58. Attualmente i casi attivi sono 2.192, di cui 41 ricoveri a Catanzaro, 7 a Lamezia Terme, 11 al Mater Domini (-5); 6 in terapia intensiva; 2.127 in isolamento domiciliare (-304). I casi chiusi sono 7.167, di cui 7.037 guariti (+367); 130 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 31, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati: 5.960. Attualmente i casi attivi sono 801, di cui 23 ricoveri (-6); 778 in isolamento domiciliare (-49). I casi chiusi sono 5.159, di cui 5.072 guariti (+85); 87 deceduti (+1).

Nel Vibonese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati: 5.176, i nuovi positivi sono 11. Attualmente i casi attivi sono 403, di cui 18 ricoveri; 385 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 4.773, di cui 4.687 guariti (+38); 86 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e che provengono da altro stato o regione, i casi attivi sono 53 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 340 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.