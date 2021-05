Viabilità nel Vibonese. Al via i lavori di messa in sicurezza della SP 10

Al via i lavori per la messa in sicurezza della provinciale 20, lungo il tratto che collega San Giovanni di Mileto all'uscita autostradale. È quanto fa sapere la Provincia di Vibo Valentia e in particolare il presidente Salvatore Solano e il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano.

Tra gli interventi previsti per la messa in sicurezza della carreggiata vi sono quelli di “mitigazione del rischio frane” che, come spiegato dai due tecnici, “prevedono, tra l’altro, la pulizia delle cunette, per consentire un adeguato deflusso delle acque e l’insediamento di diversi cassonetti stradali”. L’importo complessivo stanziato dalla Provincia di Vibo sulla “San Giovanni di Mileto - Svincolo autostradale A3”, ammonta a circa 250mila euro.

Nel corso dell’incontro istituzionale, oltre all’avvio dei lavori lungo la SP10, sono stati annunciati dal presidente Solano anche gli interventi di sistemazione del marciapiede e l’insediamento dei lampioni di illuminazione stradale lungo il tragitto che dalla chiesa della Madonna Addolorata di Paravati conduce al cancello della “Villa della Gioia” voluta da Natuzza Evolo.

“L’avvio di questi lavori, per i quali abbiamo stanziato circa 40mila euro - ha evidenziato Solano - testimoniano l’attenzione che la Provincia di Vibo ha nei riguardi della città di Mileto che con la sua millenaria sede vescovile e la grande chiesa costruita a Paravati grazie a mamma Natuzza è di fatto la capitale religiosa della Calabria”.

Erano inoltre presenti il vice sindaco, Domenico Pontoriero, le assessore Rosalba Gangemi ed Elisa Galloro, il presidente del Consiglio, Antonio Direnzo e i consiglieri comunali Fortunata Dimasi e Gianfranco Mesiano. Sul posto è giunto anche, per un breve saluto, il neo parroco di San Giovanni di Mileto don Agostino Pugliese.