Riaperto tratto della statale 106 “jonica” a Marina di Gioiosa Ionica

Per consentire il ripristino di un tratto lungo il viadotto 'Torbido' interessato da un ammaloramento del piano viabile l’Anas ha disposto la chiusura di un tratto della statale 106 a Marina di Gioiosa Ionica.

Per qualche ora è stato infatti istituito il senso unico alternato. Sul posto sono presenti i tecnici Anas per le verifiche e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La circolazione è stata riattivata a seguito dei lavori che hanno permesso il ripristino del piano viabile.

(ultimo aggiornamento 18:37)