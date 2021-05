E-Bike. La società Addicted Sila organizza il “Trofeo Enduro Terre Brettie”

La società Asd Bike Addicted ha organizzato per il giorno 13 Giugno 2021 una manifestazione denominata: "Trofeo Enduro Terre Brettie".

Si tratta della prima volta assoluta in Calabria di un evento dedicato alla disciplina dell’Enduro che fa parte del settore fuoristrada della federazione ciclistica italiana. La manifestazione è entrata a far parte del circuito "Enduro sud Italia 2021", uno dei 4 circuiti più importanti d’Italia dedicati proprio alla disciplina. Il campionato si articola su 7 tappe dislocate in 5 regioni diverse del Sud Italia.

In Calabria la terza tappa si svolgerà a Belmonte Calabro, sui sentieri del sempre più conosciuto Calabria Bike Resort: un punto di riferimento per gli amanti della disciplina sia in Calabria che nel mezzogiorno.

Gli atleti dovranno darsi battaglia sulle impegnative discese appositamente preparate, e lottare al centesimo di secondo per decidere chi sarà il vincitore della terza tappa di questo interessante circuito, che il 28 marzo ad Eboli, sede della prima tappa, ha visto ben 160 iscritti alla partenza.

Quattro prove cronometrate, più di mille metri di dislivello per circa 24Km di corsa fanno della tappa calabrese una delle esperienze più impegnative e spettacolari di tutto il circuito.

Il trofeo, oltre alla classica e prestigiosa gara per le bici muscolari, prevede anche la categoria delle E-Bike, che tanto successo stanno riscuotendo ultimamente tra il pubblico.

Tutti i dettagli e le informazioni possono essere richiesti agli organizzatori del campionato tramite la pagina facebook "Enduro Sud Italia 2021", oppure tramite gli organizzatori della tappa contattando Calabria Bike Resort sul loro sito web o sulla loro pagina facebook.