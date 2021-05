Giornata dell’Infermiere: il ringraziamento del commissario Aopc Procopio

"Ovunque per il bene di tutti" è il tema scelto da Fnoip e del video realizzato dagli infermieri dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, disponibile da oggi sul Sito Web Aziendale in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.

La Giornata internazionale dell'infermiere si celebra ogni anno il 12 maggio in tutto il mondo, nello stesso giorno in cui cade l'anniversario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'infermieristica moderna.

Riprendendo le parole del dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “gli infermieri sono la spina dorsale di qualsiasi sistema sanitario. Oggi tantissimi di loro si trovano in prima linea nella battaglia contro Covid-19 e gli va riconosciuto un plauso particolare”

Il Commissario straordinario Francesco Procopio ha voluto esprimere il proprio personale e sentito ringraziamento a tutti gli infermieri dell’Aopc per quello che fanno quotidianamente, collaborando con gli altri operatori sanitari, per assicurare la migliore assistenza agli ammalati che si rivolgono fiduciosi alla nostra Struttura.

L’impatto dell’emergenza Covid è stata devastante sulle vite di tutti noi e in modo particolare su quelle di quanti, come gli infermieri, si trovano a combattere in prima linea cercando di alleviare, con la loro professionalità, la sofferenza fisica ma anche, con la loro umanità, la paura e lo scoramento dei pazienti che affrontano la durissima battaglia contro il virus.