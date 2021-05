Giornata Internazionale dell’Infermiere: Voce incontra una delegazione dell’ordine

In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere il sindaco Vincenzo Voce ha incontrato una delegazione dell’ordine delle professioni infermieristiche guidata dal presidente Giuseppe Diano, con il quale erano presenti Stefania Vrenna, Carolina Leto, Stanislao Nudo e Giovanna Annunziato.

Il sindaco ha ringraziato, a nome della comunità cittadina, gli infermieri che da sempre, ma in particolar modo in questo periodo di emergenza sanitaria si sono contraddistinti per la loro professionalità e abnegazione.

Una categoria che si distingue non solo per l’alta professionalità ma soprattutto per la sensibilità personale e la profonda umanità.

Quale segno di riconoscenza nei confronti di tutto il personale infermieristico è stato esposto sul balcone del palazzo di Città uno striscione con lo slogan della Fnopi coniato in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere.