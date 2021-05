Estorce 500 euro ad anziano con la truffa dello specchietto: denunciato 42enne

Gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Catanzaro hanno denunciato un 42enne, S.G., residente nel comune siciliano di Noto, essendo ritenuto l’autore di una “truffa dello specchietto” compiuta ai danni di un 91enne di Feroleto Antico che si sarebbe visto estorcere la somma di 500 euro.

Una truffa ricorrente, quella dello specchietto, di cui spesso sono vittime le persone anziane e della quale è rimasto vittima, lo scorso 4 maggio, il 91enne, proprio dopo aver prelevato all’Ufficio Postale la sua pensione e quella della moglie.

Il “modus operandi” messo in atto è stato sempre lo stesso. L’anziano, infatti, sarebbe stato sorpassato e urtato da un’autovettura il cui conducente, fermatosi in una piazzola, gli avrebbe fatto segno di fermarsi per poi accusarlo di avergli rotto lo specchietto e quindi pretendere l’immediato risarcimento del danno.

La vittima, in buona fede sia pur non convinto di aver effettivamente causato il danno, avrebbe dunque consegnato 100 euro, ai quali ne avrebbe aggiunti altri 400, cedendo all’insistenza dell’altro automobilista.

Ma tornato a casa, l’anziano ha raccontato il tutto ai familiari che si sono rivolti ai Carabinieri che, a loro volta, hanno avvito la caccia all’auto segnata, un’Audi A3, riuscendo ad individuarla in un campo nomadi, nei pressi del porto di Catanzaro Lido.

All’interno di una roulotte, vicina all’Audi A3, i poliziotti hanno trovato l’uomo corrispondente alla descrizione fornita dall’anziano, e la moglie, sorprendendoli con la somma di 485 euro, in sostanza coincidente con quanto consegnato dal 91enne a Feroleto Antico.

Il 42enne, gravato da svariati precedenti di polizia, è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata e munito di foglio di via obbligatorio del Questore di Catanzaro. Il denaro recuperato è stato invece restituito alla vittima.