Carabinieri in azione nella piana di Gioia Tauro: controllate 100 persone e 90 veicoli

Oltre 100 persone e 90 veicoli controllati, diverse perquisizioni eseguite e numerose violazioni contestate. È questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio svolta nei giorni scorsi dai Carabinieri nella piana di Gioia Tauro.

In azione sono entrati circa 60 i militari con il supporto delle unità specializzate del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia.

Nello specifico, 5 sono state le sanzioni per inottemperanze rilevate alle disposizioni anti-Covid 19, per un importo totale di 2.000 euro e 21 le contravvenzioni, invece, - fino a circa 3000 euro nel complesso - riscontrate per inottemperanze in materia di circolazione stradale, tra le più frequenti: l’utilizzo del cellulare alla guida o il mancato uso delle cinture di sicurezza, che hanno determinato per molti, anche la conseguente detrazione di punti dalla patente.

In tale quadro, i militari dell’Arma, hanno altresì segnalato alla Prefettura di Reggio Calabria, 3 ragazzi, sorpresi in possesso di modiche di marijuana.

A Rizziconi, inoltre, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di detenzione domiciliare, nei confronti di un uomo del posto, condannato per guida in stato di ebbrezza.