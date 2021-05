Operazione antidroga sulla costa jonica lucana: 24 indagati, il blitz arriva anche in Calabria

Oltre una ventina, esattamente 24, le persone indagate e raggiunte stamani da altrettante misure cautelari richieste ed ottenute dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza.

Questo l’esito di un’operazione antidroga in corso di esecuzione da parte degli uomini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Policoro.

Il blitz, partito dalla costa jonica lucana, si è esteso anche in Calabria, a Catanzaro e Cosenza, oltre che nella stessa provincia di Matera, così come in quelle pugliesi di Bari e Brindisi, spingendosi più a nord, in quelle di Varese, Parma e Milano.

Per la Dda gli indagati avrebbe fatto parte di un gruppo impegnato nel lucroso mercato degli stupefacenti ma che si sarebbe occupato anche di investimenti illeciti nel settore agricolo.

Ai 24 coinvolti si contesta dunque l’associazione dedita al traffico e allo spaccio di droga, in particolare di cocaina, hascisc e marijuana, e il trasferimento fraudolento di valori, l’auto-riciclaggio e, infine, anche l’estorsione e l’incendio.

L’associazione sarebbe stata attiva nella zona del Metapontino, principalmente nei comuni di Policoro, Scanzano Jonico, Colobraro, Tursi, Valsinni e Bernalda.

Nell’operazione di stamani, imponente il dispiegamento di forze: oltre 150 i carabinieri e i militari della Guardia di Finanza in azione con il supporto delle unità cinofile di Tito Scalo (in provincia di Potenza) e della Compagnia di Matera, oltre al supporto fornito da un elicottero della Sezione aerea di Bari delle fiamme gialle.

Maggiori particolari saranno forniti dagli inquirenti durante una conferenza fissata per le 11 di stamani nel Palazzo di Giustizia di Potenza.