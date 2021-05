I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in un terreno agricolo di Cessaniti, in prossimità dell'incrocio tra la SP84 e la SP 82, per l’incendio di un trattore agricolo.

Alcuni passanti accortisi dell'incendio hanno allertato i Vigili del Fuoco che, prontamente intervenuti, hanno spento l'incendio limitando i danni al solo pneumatico posteriore