Castrovillari. Lo Polito in Regione per il potenziamento del Centro per l’impiego

Il sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito

Questa mattina presso il Dipartimento del Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo della Calabria, il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, per conto dell’Amministrazione municipale, ha incontrato la dirigente Rosalba Barone ed altri funzionari. La discussione, seguita dalla sottoscrizione di apposito verbale, ha riguardato la disponibilità di mettere a disposizione in città ambienti ancora più funzionali necessari al potenziamento del Centro per l’Impiego locale; ciò in seguito all’azione predisposta dalla Regione per l’adeguamento strutturale di questi che rientrano nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nell’ambito del piano straordinario di interventi di cui al D.L. 4/2019 convertito nella l. 26/2019.

Il piano prevede un potenziamento strutturale in immobile in disponibilità dell’ente da ristrutturare con finanziamenti dedicati ed in grado di accogliere ben 37 unità i quali si occuperanno delle attività legate alla segreteria, all’archivio ed all’interfaccia con il pubblico con evidente incremento di unità di personale rispetto a quello attuale e di servizi.

“Interventi- ha dichiarato a margine del momento il primo cittadino- che non possono che aiutare la ripresa desiderata la quale, qui da noi, ha bisogno di spinte e connotazioni particolari per accompagnare ed aiutare. Un’opera che ha bisogno ancora di tutti i soggetti e della forte sinergia tra istituzioni come, tra le righe, afferma questo accordo.”