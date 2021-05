Bonifica delle ex aree industriali di Crotone, Voce: “proposte Eni non ci convincono”

“Nessuna delle due ipotesi di smaltimento dei materiali presentate da Eni ci convince”. È quanto afferma il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in seguito all’incontro tecnico svolto oggi in Regione per la bonifica delle ex aree industriali della città.

Lo stesso primo cittadino fa sapere di aver ribadito questo concetto all’assessore all’Ambiente De Caprio, e precisa: “lo ringrazio per la sensibilità di aver convocato un tavolo tecnico di confronto. Tavolo che ha analizzato le due diverse ipotesi presentate da Eni nell’ambito del progetto operativo di bonifica”.

Voce avanza precisando che il “concetto, per altro, è stato condiviso da tutte le istituzioni interessate, le parti sociali e le associazioni presenti al tavolo tecnico”.

“Siamo fiduciosi che questa unità di intenti porterà alla definizione di quella che anche nei recenti incontri che ho avuto con Eni Rewind ho definito una bonifica reale che consenta di restituire le aree alla collettività”, conclude il sindaco.