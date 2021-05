Covid. Stabile in Calabria il trend dei contagi (+237) ma si contano altri 8 morti

Anche il bollettino di oggi conferma una tendenza alla diminuzione dei nuovi casi di coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 237 i nuovi positivi registrati nella nostra regione, leggermente in più rispetto ad ieri (QUI IL BOLLETTINO).

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+102), seguita dalla provincia di Crotone (+72), di Catanzaro (+31), di Cosenza (+19) e di Vibo Valentia (+13).

Nella nostra regione però non si finisce di contare vittime: oggi sono 8 i decessi registrati. Dato questo che porta la nostra regione a contare un totale di 1.092 vittime da febbraio 2020.

Diminuiscono tuttavia le persone ricoverate. Attualmente sono 414 (-9) i pazienti nei reparti Covid della regione, mentre sono 29 (-2) le persone che si trovano in terapia intensiva.

Cala anche il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (-255), e il totale nella regione è di 12.820. Sono invece 495 i guariti nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale a 49.000.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove oggi si registra il numero più alto di nuovi casi (+102), il totale dei contagi da inizio pandemia e di 21.400. Attualmente i casi attivi sono 2.156: di cui 104 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 19 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 11 in reparto al P.O di Melito; e 2.014 in isolamento domiciliare. Sono invece 19.244 i casi chiusi: 18.944 guariti, 300 deceduti.

Nel cosentino, dove da febbraio si sono ammalate 21.167, i casi delle ultime 24 ore sono 19. Qui i casi attivi sono 7.267: 102 in reparto AO di Cosenza; 30 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 17 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7.083 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 13.900, di cui 13.410 guariti, 490 deceduti.

Nel territorio catanzarese, che conta oggi 19 nuovi casi, il computo totale è di 9.301. Attualmente i casi attivi sono 12.501: 45 in reparto all'AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all'AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 2431 in isolamento domiciliare. Sono invece 6.800 i casi chiusi: 6.670 guariti, 130 deceduti.

Nel crotonese oggi si contano 72 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati a 5.929. Attualmente i casi attivi sono 856, di cui 29 in reparto; 827 in isolamento domiciliare. Qui i casi chiusi sono 5.073: 4.987 guariti, 86 deceduti.

Nel vibonese, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 nuovi casi, è di 5.165 il totale dei contagiati da febbraio 2020. Ad oggi i casi attivi sono 430: 18 ricoverati, 412 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4.735, di cui 4649 guariti, 86 deceduti.

I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regioni o stato sono 53 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 340 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.