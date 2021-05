Promozione del territorio. Il Comune di Crotone accede al finanziamento di Fincalabra

Adesso è ufficiale. Con il Decreto emanato dalla Regione Calabria, il Comune di Crotone accede al finanziamento previsto dalla manifestazione di interesse di Fincalabra rivolta a comuni capoluoghi di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della regione Calabria per progetti mirati alla promozione del territorio di cui beneficeranno indirettamente le categorie economiche colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia.

Bando per il quale l’amministrazione aveva presentato la propria candidatura a fine febbraio.

Il progetto, di importo pari a 50mila euro, mira a realizzare interventi sul contesto urbano che migliorino i luoghi identificati e li rendano maggiormente fruibili a cittadini e visitatori e/o altre iniziative comunque finalizzate al rafforzamento dell’attrattività delle aree e del contesto urbano, in cui sono inserite le categorie economiche interessate dagli effetti negativi della crisi economica.

I fondi andranno alle associazioni di categoria, attraverso un bando che sarà emanato dal Comune, e potranno essere utilizzati per le finalità previste dal progetto per il quale l’amministrazione ha ottenuto il finanziamento.

“In un momento di particolare difficoltà economica per il tessuto imprenditoriale e commerciale cittadino questo finanziamento che abbiamo ottenuto rappresenta un risultato positivo. Non tralasciamo nessuna possibilità che ci viene offerta per sostenere e supportare il tessuto economico del territorio” dichiara l’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi.