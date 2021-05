Biblioteca Casa di Quartiere: nuovo appuntamento con “Fiabe e Burattini per stupire i bambini”

Proseguono gli appuntamenti con “Fiabe e Burattini per stupire i bambini”, sezione del Bibliobus dedicata a piccoli lettori (e non solo…), ideata dalla Fondazione D’Ettoris nell’ambito del progetto Biblioteca Casa di Quartiere " Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. libro ovunque", (Piano Cultura Futuro Urbano del Mibact), promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone.

Il burattinaio Angelo Gallo, come di consueto, proporrà un’altra favola per suscitare suggestioni e curiosità cui, successivamente, seguirà un video-tutorial a tema, per stimolare la creatività e la sensibilità ambientale dei piccoli utenti/lettori che, così potranno essere coinvolti fin dentro la fiaba come piccoli artisti creativi.

I video saranno fruibili dal portale ufficiale del progetto: https://www.youtube.com/channel/UCpOUCteZ74lJt5pdV_-pq5g

I lavori creati dai bambini potranno essere inviati per email all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Narrazione e manualità per suscitare l’amore per la lettura, perché leggere è anche e soprattutto stimolo per la fantasia.