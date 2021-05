Bianco, non rispetta la sorveglianza speciale: arrestato

Stava passeggiando nel centro di Bianco, nel reggino, nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale e non potesse lasciare il suo comune, se non tramite apposita autorizzazione.

È stato dunque sorpreso dai Carabinieri un cinquantenne di Africo, pregiudicato e già con diverse violazioni alle spalle, mentre si trovava fuori dal suo comune oltre gli orari consentiti.

Il soggetto era stato già multato dai Carabinieri per aver organizzato una festa di compleanno con una decina di invitati, nonostante la sua condizione e le restrizioni anti covid.

Questa volta, è stato colto in flagranza mentre si trovava al di fuori del suo comune di residenza senza aver chiesto ai militari la necessaria autorizzazione, e sopratutto oltre l’orario di uscita consentito.

Per questi motivi, il soggetto è stato tratto in arresto per violazione delle prescrizioni, e posto ai domiciliari presso la sua abitazione.