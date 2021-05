Strongoli. Festa di compleanno in agriturismo nonostante il Covid, tutti multati

Si sarebbero riuniti non curanti delle restrizioni anti covid per festeggiare, all’interno di un locale, una festa di compleanno. Ma sono stati scoperti da Carabinieri, impegnati in una serie di controlli sul territorio, che hanno notato l’elevato numero di auto nei pressi un agriturismo del posto.

Complessivamente, più di 20 persone si erano riunite a festeggiare, lo scorso 5 maggio, senza utilizzare mascherine e senza rispettare il distanziamento, trovandosi per altro al chiuso.

Tutti gli avventori sono stati sanzionati, ed alcuni di loro, che avrebbero reagito in maniera scomposta ai controlli, sono stati anche denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Multati anche i titolari dell’agriturismo, che hanno permesso un evento altrimenti proibito. Oltre alla sanzione, si sono visti sospendere l’attività per 5 giorni lavorativi.