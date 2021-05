Bandiere Blu, Orsomarso: “La Calabria mostra il meglio di sé”

Fausto Orsomarso

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. La Calabria, nonostante il periodo molto particolare, reagisce mostrando il meglio di sé e inizia a contare sempre di più sul panorama turistico nazionale”. Queste le parole dell’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, che commenta positivamente l’attribuzione di 15 bandiere blu ad altrettante località calabresi, una in più rispetto allo scorso anno.

“Si tratta di un patrimonio trasversale senza colori politici e che mostra i passi in avanti delle amministrazioni locali che si mettono in gioco, senza timore alcuno, ponendosi sotto la lente di ingrandimento delle Fee” afferma ancora Orsomarso, che si complimenta con tutti i sindaci ed in particolar modo con quelli della Riviera dei Cedri, che “in soli cinque anni si è colorata di blu, segno di un lavoro certosino e costante”.

“Nei prossimi giorni, convocheremo in Regione le amministrazioni locali insignite della Bandiera blu per pianificare le azioni future, delle quali saranno protagonisti solo e unicamente i sindaci, per i quali mi spenderò sempre al fine di migliorare sempre di più un sistema turistico valido, efficace e in grado di fare uscire tutto il bello che la nostra regione può esprimere” conclude l’assessore.