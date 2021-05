Covid, il bollettino del lunedì: registrati “solo” 168 nuovi contagi e ben 9 vittime

Continua la discesa del numero di contagi da coronavirus in Calabria, che appare ancora più marcata nel consueto bollettino del lunedì: con meno tamponi processati nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono “solo” 168. Ancora alto, invece, il numero dei decessi, che segna altre 9 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+110), seguita da quelle di Cosenza (+42), di Catanzaro (+7), di Crotone (+5) e di Vibo Valentia (+4). Sono stati 806.898 i tamponi eseguiti su un totale di 744.628 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 21.299 (+110) e così distribuiti: casi attivi 2.226 (106 in reparto a Reggio Calabria; 18 in reparto a Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.082 in isolamento domiciliare); 19.072 i casi chiusi (18.773 guariti, 299 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 21.140 (+42): casi attivi 7.351 (100 in reparto a Cosenza; 33 in reparto al presidio di Rossano;16 al presidio ospedaliero di Acri; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 13 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7170 in isolamento domiciliare); 13.796 i casi chiusi (13.309 guariti, 487 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.275 (+7) casi attivi sono 2.782 (48 in reparto a Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto al Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 2705 in isolamento domiciliare); 6.490 i casi chiusi (6.361 guariti, 129 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.854 (+5), gli attivi sono 817 (33 in reparto; 784 in isolamento domiciliare); 5.039 i casi chiusi (4.954 guariti, 85 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.157 (+4) e gli attivi sono 429 (19 ricoverati, 410 in 4isolamento domiciliare); 4.723 i casi chiusi (4.639 guariti, 82 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 53 casi attivi e 340 casi chiusi, tutti guariti.