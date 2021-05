Studio medico va a fuoco a Catanzaro Lido: nessun ferito

Si sono generate all’interno di uno studio medico le fiamme che hanno provocato il panico in Via Nazario Sauro a Catanzaro Lido, investendo un’intera palazzina di cinque piani senza però provocare alcun danno e nessun ferito.

Un rogo nato per cause ancora incerte, ma che ha generato un denso fumo nero che si è sprigionato nella tromba delle scale, costringendo gli abitanti dello stabile a cercare rifugio sul tetto. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e di Sellia Marina, che con l’ausilio dell’autobotte e dell’autoscala sono riusciti ad estinguere le fiamme ed a metere in salvo i soggetti coinvolti.

In corso le necessarie verifiche per accertare l'origine delle fiamme, e per assicurare la sicurezza dello stabile.