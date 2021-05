Covid, la Regione conferma: Rocca di Neto in zona rossa

Palazzo Ape a Rocca di Neto (Crotone)

La Regione Calabria ha accolto la richiesta del primo cittadino di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, che nei giorni scorsi aveva chiesto di porre l’intero comune in zona rossa per via dell’elevato numero di contagi. A distanza di pochi giorni è arrivata la conferma: Spirlì ha firmato l’ordinanza numero 35, che di fatto pone il centro del crotonese in lockdown.

Viene espressa inoltre una viva preoccupazione per i dati riferiti al territorio crotonese, che sebbene siano in dimunzione risultano ancora piuttosto alti. L’incidenza del covid sarebbe attorno ai 156 abitanti ogni 100 mila, numeri che impongono di mantenere alta l’attenzione.

Nello specifico, nel comune si sarebbe registrato un incremento del 70% dei casi in una sola settimana, dal 3 al 9 maggio scorso, con i casi attivi che hanno superato quota 54. Una soglia superiore al limite di allerta, che ha imposto di fatto ulteriori restrizioni fino al prossimo 24 maggio.