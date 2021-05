Scontro tra due mezzi in viale De Filippis a Catanzaro, ferite lievi per i conducenti

Ferite lievi per due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, un Peugeot expert e un’Alfa Romeo si sono scontrate in viale de Filippis a Catanzaro alle 10.55 di questa mattina.

A bordo i soli due conducenti. Il guidatore del furgone è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno curato sul posto e successivamente trasportato in ospedale.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli. Sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Disagi per la viabilità.