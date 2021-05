A Castrovillari l’isola pedonale si dota di nuovi posacenere

Nuovi posacenere sull’isola pedonale di Castrovillari. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di porre cestini per i rifiuti e per riporre l’indifferenziato, il multimateriale e la carta nell’area tra piazza Municipio e via Roma.

“Si desidera dare ai cittadini -spiegano concludendo gli Assessori Pace e Tricarico- più strumenti possibili per tenere la città pulita, poi saranno loro a dover essere responsabili e a quel punto non avranno scuse. Quando è possibile lavorare insieme ai cittadini si riesce sempre a fare cose con gusto, eleganza e bellezza per la città. Diverse collaborazioni ce lo hanno testimoniato e ce lo confermano ancora senza dubbi. Da qui anche l’importanza dell’iniziativa per dare un senso di ordine e pulizia nonché rendere Castrovillari più attrattiva e piacevole da frequentare riponendo ancora l’accento sul tema dell’educazione civica.”