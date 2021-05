Crotone. Il Pertini-Santoni sfida la pandemia “a colpi” di bellezza

Hanno deciso di sfidare la pandemia “a colpi” di bellezza i ragazzi della VA del liceo artistico Pertini-santoni di Crotone. Gli studenti dell’indirizzo design hanno partecipato alla III edizione di #HackCultura2021, l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale”, finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte degli studenti delle scuole italiane, per favorire la conoscenza e la presa in carico del patrimonio culturale nazionale.

I risultati sono stati presentati lo scorso 8 maggio, in occasione della VI edizione della Settimana delle culture digitali “Antonio Ruberti” #SCUD2021 e della Rassegna dei prodotti realizzati sui temi del Digital Cultural Heritage dalle scuole italiane - #RassegnaDCH2021.

Tra le sfide rivolte agli studenti delle scuole italiane, i ragazzi della 5A, guidati da Maurizio Guerra e Marina Vincelli, hanno accettato quella di realizzare itinerari di bellezza del territorio di appartenenza, valorizzando i beni di interesse storico-artistico della città di Crotone. Gli alunni, che in rappresentanza della classe hanno presentato i lavori, sono Mario De Angelis, Federica Cosentino, Elisea Spizzirri e Giusy Devona. I video realizzati per la Rassegna sono “Gli ori della memoria” curato daGuerra, “L’antica Kroton” e “Papanice bellezza Aspra” curati da Vincelli.

La dirigente, Ida Sisca, che ha promosso il percorso riconoscendo l’importanza del ruolo del Digital Cultural Heritage nella formazione dei giovani, non nasconde l’emozione e si dichiara orgogliosa e soddisfatta di come gli studenti e i docenti abbiano saputo mettere in atto percorsi educativi finalizzati a riconoscere nel digitale il valore di patrimonio culturale utili a “garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro”.

Referente dell’iniziativa è stata Vincenza Pellegrino che ha seguito la rassegna contemplando tanta bellezza attraverso la mente, gli occhi e le mani degli studenti, che in futuro saranno chiamati a guidare il Paese, del quale dimostrano, già, di avere a cuore il patrimonio storico – artistico e di essere in grado di fruirlo, di trasmetterlo e di volerlo tutelare.