Covid. Ancora in discesa il bollettino: nelle ultime 24 ore 312 nuovi contagi e 4 vittime

Da domani la Calabria torna in zona gialla, ed i numeri del bollettino regionale sull’andamento dei contagi sembrano confermare una netta diminuizione di casi. Dopo il leggeri rialzo di ieri, oggi sono stati individuati 312 nuovi positivi e registrate, purtroppo, 4 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+141), seguita da quelle di Reggio Calabria (+67), di Crotone (+37), di Catanzaro (+36) e di Vibo Valentia (+31). Sono stati 804.919 i tamponi eseguiti su un totale di 743.001 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 21.098 (+141): casi attivi 7.405 (109 in reparto a Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 in ricoveri in terapia intensiva al presidio Rossano; 14 al presidio ospedaliero di Acri; 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7.218 in isolamento domiciliare); 13.695 i casi chiusi (13.211 guariti, 484 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 21.189 (+67) e così distribuiti: casi attivi 2.251 (98 in reparto a Reggio Calabria; 17 in reparto a Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 12 in reparto a Melito; 2.116 in isolamento domiciliare); 18.937 i casi chiusi (18.639 guariti, 298 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.849 (+37), gli attivi sono 878 (32 in reparto; 846 in isolamento domiciliare); 4.972 i casi chiusi (4.888 guariti, 84 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.268 (+36) casi attivi sono 2.783 (46 in reparto a Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 16 in reparto al Mater Domini; 10 in terapia intensiva; 2.704 in isolamento domiciliare); 6.488 i casi chiusi (6.361 guariti, 127 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.153 (+31) e gli attivi sono 456 (20 ricoverati, 4236 in isolamento domiciliare); 4.629 i casi chiusi (4.610 guariti, 82 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 53 casi attivi e 340 casi chiusi, tutti guariti.