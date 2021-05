Riapre il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Dopo il ritorno della Calabria in zona gialla (QUI)- da mercoledì 12 maggio - i visitatori potranno nuovamente accedere nelle sale del MArRC e tornare ad ammirare, non solo i Bronzi di Riace, ma anche gli oltre 4000 reperti che costituiscono la narrazione più preziosa dell'antichità della Calabria, dal Paleolitico alla tarda età romana.

Al momento l'apertura settimanale è prevista dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00. Procede intanto la messa in opera della piattaforma per la prenotazione e l'acquisto esclusivamente online del biglietto di ingresso, con la quale il MArRC avvia la sperimentazione dell'abbandono del contante, anche per accelerare gli accessi ed evitare le file.