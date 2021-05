Scontro sulla 106 nei pressi di Botricello, due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla 106 a Botricello. Alle 22.40 due auto, un’Alfa 147 e una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

I conducenti, un giovane e una donna, sono stati affidati alle cure del 118 che li ha trasportati in ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina che ha messo in sicurezza l’area e le auto. Sul posto anche carabinieri che hanno avviato i rilievi. Sono inoltre stati riscontrati disagi alla circolazione.