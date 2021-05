Lamezia, finisce fuoristrada alla guida di un mezzo agricolo: un morto

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo alla guida di un mezzo agricolo finito fuori strada in località San Sidero, nel comune di Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è andato fuori strada finendo così in una scarpata, capovolgendosi e finendo per schiacciare il conducente.

Nonostante la tempestività dell’intervento, l’uomo sarebbe morto sul colpo. I Vigili del Fuoco hanno proceduto ad estrarre la salma rimasta incastrata al di sotto del mezzo, non potendo far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche personale medico del 118 ed i Carabinieri, impegnati ora a tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente.