Covid. Il bollettino. Diminuiscono i contagi (+334), ancora alto il numero delle vittime (+7)

Altalenante il numero di contagi in Calabria: dopo l’avvicendarsi di diversi giorni di continua discesa e di nuovi aumenti, ecco che i contagi tornano a scendere rispetto al bollettino precedente. Nelle ultime 24 ore infatti segnalati 334 nuovi contagi e 7 decessi.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+116), seguita da quelle di Reggio Calabria (+110), di Catanzaro (+45), di Crotone (+41) e di Vibo Valentia (+22). Sono stati 801.350 i tamponi eseguiti su un totale di 739.954 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 20.957 (+116): casi attivi 7.267 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 14 in terapia intensiva, 7.077 in isolamento domiciliare); 13.683 i casi chiusi (13.210 guariti, 482 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 21.122 (+110) e così distribuiti: casi attivi 2.293 (94 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 20 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 al presidio ospedaliero di Melito; 7 in terapia intensiva; 2.160 in isolamento domiciliare); 18.828 i casi chiusi (18.530 guariti, 298 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.232 (+45) casi attivi sono 2.748 (38 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 16 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2676 in isolamento domiciliare); 6.487 i casi chiusi (6.361 guariti, 126 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.812 (+41), gli attivi sono 846 (32 in reparto; 814 in isolamento domiciliare); 4.967 i casi chiusi (4.884 guariti, 83 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.122 (+22) e gli attivi sono 445 (20 ricoverati, 425 in isolamento domiciliare); 4.672 i casi chiusi (4.590 guariti, 82 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 68 casi attivi e 325 casi chiusi, tutti guariti.