Nuovo comando dei Carabinieri a Tropea, raggiunto l’accordo

È stato ratificato questo mattina dalla Regione Calabria e dall’Agenzia del Demanio uno schema di accordo che porterà alla realizzazione di una nuova sede del Comando Compagnia Arma Carabinieri a Tropea. Un accordo che ha ricevuto il via libera anche dalla stessa arma e dal Ministero dell’Interno, nato su proposta del presidente facente funzioni Nino Spirlì.

Previsti diversi lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile già nelle disponibilità dell’arma, ubicato in località Franceschiello e confiscato alla criminalità. Interventi necessari per garantire la pubblica sicurezza e per ottimizzare il patrimonio immobiliare pubblico, in modo da ridurre le spese per le locazioni passive.