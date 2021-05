Forestazione, la Regione approva piano anticendi boschivi per il 2021

È stato approvato questa mattina il nuovo piano antincendi boschivi per la Regione Calabria, su proposta dell’assessore Gianluca Gallo. Un piano che si basa sulla previsione, prevenzione e sul contrasto degli incendi, svolte dall’azienda Calabria Verde e con il supporto dei Consorzi di Bonifica e della Protezione Civile.

Nel corso dell’incontro, individuati anche i componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali per la caccia, in modo da consentire la piena operatività e garantire il principio di rappresentatività dell’ente. Designate, infine, le commissioni provinciali di esami per l’abilitazione all’attività venatoria.