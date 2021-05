Controlli nel Crotonese, 11 denunce e 25 multe per violazioni misure anti Covid

Undici denunce, 3 persone segnalate perché consumatori di sostanze stupefacenti, 1.066 persone identificate, 623 veicoli controllati, 27 multe per violazioni del codice della strada, 25 contestazioni per violazioni delle misure restrittive anti Covid.

È una parte del bilancio delle attività di controllo svolte dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano nazionale Focus ‘ndrangheta. Gli agenti hanno inoltre effettuato 46 perquisizioni, accompagnato 7 persone negli uffici per l’identificazione e fatto due controlli amministrativi all’esito dei quali hanno fatto due multe.

Le prime due denunce risalgono al 2 maggio quando personale delle Volanti è intervenuto ina via del centro di Crotone per un incidente stradale. Le due persone coinvolte, seguito di accertamenti, sono state denunciate per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato ai fini della confisca il veicolo di uno dei due, mentre hanno ritirato la patente all’altro.

Intervento degli agenti delle volanti anche per una lite, a seguito della quale hanno denunciato una 49enne e segnalato il figlio minorenne. Questi, a seguito di diverbio con il proprietario di una tipografia, ha rotto la vetrina dell’attività con un calcio. Sul posto, è arrivata anche la madre che si è resa responsabile del reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.

Denuncia anche per un 29enne, perché sorpreso in violazione del divieto di avvicinamento alla figlia minore. Personale dell’Upgsp ha denunciato un 28enne per inosservanza agli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.

Denuncia anche per un uomo di 86 anni. Personale del Pasi, nel corso di un controllo per detenzione di armi a casa dell’uomo, ha scoperto che nel 1995 l’uomo aveva trasferito la propria pistola in un indirizzo di detenzione differente da quello precedente, senza alcuna comunicazione al riguardo. Hanno sequestrato le armi e denunciato l’uomo.

Detenzione di sostanze stupefacenti per una persona della provincia di Cosenza. Nel corso di un controllo l’uomo, che viaggiava a bordo di un’auto con un’altra persona, è stato perquisito. Gli agenti hanno trovato un involucro con 2,68 grammi di cannabis, che è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per guida in guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Denuncia anche per un 41enne che, fermato durante un controllo, ha rifiutato di sottoposti all’etilometro. L’uomo era in compagnia di una donna, denunciata perché inottemperante all’ordine di espulsione emesso dalla Questura di Avellino.

È invece accusato di falsa attestazione o dichiarazione l’uomo di 44 anni denunciato dagli agenti delle volanti.

Gli agenti del Pasi, con personale dell’Rpc di Cosenza e della Polizia Locale di Crotone, sono intervenuti nel centro cittadino per sedare una colluttazione tra due persone. I due sono stati fermati, perquisiti e accompagnati negli Uffici della Questura al fine di risalire alle loro generalità. Sono stati identificati per D.M., africano classe 2000 e B.M.S., algerino del 1974. Gli agenti hanno scoperto che sull’uomo algerino gravava il rintraccio emesso dalla locale Divisione Anticrimine il 15 aprile 2021 per notifica del decreto emesso della Prefettura di Crotone per la sospensione della patente di guida, del porto d'armi, del passaporto, della carta d'identità e di ogni altro documento equipollente, limitatamente alla validità per l'espatrio, che è stato regolarmente notificato. Al termine degli accertamenti di rito i due sono stati inviati all’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale. Alle attività collaborava anche personale dell’Upgsp arrivato in supporto.

Serviva i clienti nonostante fosse in nero e percepisse il reddito di cittadinanza. È quanto ha scoperto gli agenti della divisione Pasi durante un controllo in un bar di Isola Capo Rizzuto. Nel corso del controllo gli agenti hanno poi scoperto la presenza irregolare di tre totem per il gioco. Per questo motivo gli agenti hanno sanzionato il titolare dell’attività.

Nel corso di una perquisizione personale nei confronti di un 56enne, gli agenti delle volanti hanno trovato un involucro in cellophane contenente 0,46 grammi di cocaina, poi sequestrata. L’uomo è stato segnalato come assuntore di droga. Personale del Reparto prevenzione Crimine di Cosenza ha segnalato all’autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti: un 40enne trovato in possesso di 1,76 grammi di marijuana e 0,17 grammi di cocaina; e un uomo di 45 anni trovato in possesso di 0,79 grammi di cocaina. Le sostanze sono state sequestrate.

Personale delle Volanti hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti 0,52 grammi di eroina. Gli agenti delle volanti, su disposizione della locale sala operativa, hanno inoltre rintracciato un veicolo a carico del quale c’era una segnalazione di rintraccio. Gli agenti hanno poi eseguito il sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Brescia a carico un uomo di 50 anni di Napoli.