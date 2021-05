Tenta di disfarsi della droga lanciandola dal balcone. Due arresti a Catanzaro

Detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri di Santa Maria di Catanzaro hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 29enne e un 24enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I militari, che avevano notato un sospetto via vai dall’abitazione di uno degli indagati, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. Proprio mentre stavano per entrare in casa, il 24enne ha provato a disfarsi di un involucro, lanciandolo dalla finestra.

Recuperato da altri carabinieri appostati fuori dell'edificio, sik è scoperto che conteneva 10 grammi di eroina. La successiva perquisizione ha permesso di trovare anche due dosi di marjuana e materiale per il confezionamento e la pesatura.

Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza e sono stati messi ai domiciliari. All’udienza di convalida tenutasi ieri,venerdì 7 maggio, gli arresti sono stati convalidati e per i due è stato disposto l’obbligo di dimora.