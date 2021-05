Cirò. In casa 300 monete storiche d’età magno-greca e romana, denunciato

Aveva in casa una “collezione” di oltre 300 monete di varie dimensioni, in bronzo, oro e argento. Così per un 80enne di Cirò è scattata la denuncia per detenzione illecita di beni culturali appartenenti allo Stato e per ricettazione.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri di Cirò hanno trovato i reperti dopo aver sentito il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cosenza, li hanno sequestrati per sottoporli all’esame e alla classificazione da parte dei funzionari della Soprintendenza di Crotone.

Dagli accertamenti è emerso che le monete sono di rilevante interesse storico e artistico in quanto risalenti ai periodi magno-greco, romano e medievale.