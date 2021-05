Isola. Mascherine non a norma tra gli scaffali del supermercato, scatta il sequestro

Un sequestro di oltre 8.100 mascherine non a norma è stato effettuato dai finanzieri del comando provinciale di Crotone.

Le Fiamme gialle hanno effettuato un controllo in un supermercato di Isola di Capo Rizzuto, dove tra gli scaffali hanno notato numerosi imballaggi contenenti delle mascherine in vendita ma prive delle necessarie indicazioni in lingua italiana per i consumatori.

Da qui il sequestro amministrativo dei prodotti e la segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale alla Camera di Commercio locale, per la successiva irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Le attività, svolte dal comparto anti terrorismo e pronto impiego del gruppo pitagorico, si sono avvalse dell’uso delle banche dati e del riscontro dei dati ottenuti tramite mirati sopralluoghi.