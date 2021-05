Akrea lancia un programma di sensibilizzazione civica

Si chiama #Rispettalatuacittà, l’iniziativa di sensibilizzazione civica promossa da Akrea che ha installato i primi contenitori per rifiuti differenziati su viale Gramsci. Le prime tre batterie di contenitori (vetro, plastica&alluminio, indifferenziata) sono state posizionate sui marciapiedi lungo il tratto di lungomare che va dal Florida a piazzale Ultras; oggi altre tre batterie saranno collocate nel tratto cha va dalla ex Piscina fino al Kursaal. Queste installazioni andranno a potenziare i set di cassonetti già presenti in prossimità degli esercizi commerciali: bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti che si affacciano sul lungomare.

L’invito, perciò, è che ognuno presti un minimo di attenzione nel cestinare i propri rifiuti, soprattutto bottiglie di vetro e plastica. La raccomandazione è che non si scambino questi contenitori con i cassoni per la spazzatura presenti sulle strade: nei contenitori marrone è infatti assolutamente vietato conferire sacchetti di rifiuti domestici.