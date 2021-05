Settore vitivinicolo, in arrivo più di un milione di euro

In arrivo più di un milione di euro per il settore vitivinicolo in Calabria. È infatti disponibile sul portale istituzionale www.calabriapsr.it la graduatoria provvisoria della misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, intervento 3.2.1 “Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni”, sottointervento B “Azioni di informazione e promozione relative al comparto vitivinicolo”, corrispondente all’annualità 2019.

È una sola la domanda inoltrata al dipartimento, ed è stata ritenuta valida e finanziabile dalla commissione di valutazione, che ha riconosciuto al progetto presentato un contributo pari a un milione e 50mila euro, rispetto all’importo della spesa ammessa, che ammonta invece a 2.008.229 euro.

L’intervento riservato alle associazioni di produttori, assicura sostegno per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni, al fine di promuovere, anche con azioni dirette ai consumatori, l’acquisto di produzioni vitivinicole regionali tutelate da regimi di qualità riconosciuti dall’Ue. In particolare rientrano nei costi ammissibili le spese per l’organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre; la realizzazione di esposizioni temporanee di prodotti; la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità; pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web, cartellonistica, immagini fotografiche e video a scopo promozionale; per la creazione di campagne promozionali, incluse attività svolte nei punti vendita e nel canale Horeca. la realizzazione di incontri con i consumatori e workshop con operatori economici; l’acquisto di spazi pubblicitari.

“Un supporto dunque essenziale – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –, specie nella prospettiva della ripartenza e dell’uscita dalle secche della pandemia. L’obiettivo di questa misura del Psr è di rafforzare sui mercati la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei prodotti certificati regionali, contribuendo al miglioramento della competitività delle aziende agricole”.