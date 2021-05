Aiuti imprese piegate dal Covid, Comune Reggio proroga scadenza richieste

C’è tempo fino al 17 maggio per richiedere il sostegno previsto dal Comune di Reggio Calabria per tamponare i danni causati dall'emergenza sanitaria.

Il settore Sviluppo economico di Palazzo San Giorgio, infatti, ha prorogato di dieci giorni il termine ultimo per la presentazione delle istanze "al fine di garantire e consentire, ai potenziali beneficiari, un lasso di tempo maggiore per la partecipazione, in considerazione anche del carattere sociale" dello strumento previsto.

Per l'assessora alle Finanze, Irene Calabrò, si tratta di "una possibilità in più che l'Ente promuove per le realtà imprenditoriali gravemente colpite dalla pandemia. L'amministrazione è conscia della crisi provocata da un virus che ha letteralmente piegato in due l'economia cittadina. Per questo motivo, su indirizzo del sindaco Falcomatà, utilizzeremo ogni strumento consentito dalla legge e continueremo a prodigarci con interventi mirati per intervenire e risolvere le difficoltà maggiori".