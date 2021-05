Covid in Calabria, risalgono i contagi: in 24 ore 450 nuovi casi e 8 decessi

Sono 450 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 in Calabria e sono otto i decessi delle ultime 24 ore, mentre i casi totali confermati da febbraio sono 62.385 e il numero di decessi è 1.065.

Risale dunque la curva dei contagi, dato che i casi registrati ieri sono stati 343. (QUI)



La maggior parte dei casi è stata registrata nella provincia di Cosenza dove i positivi delle ultime 24 ore sono 187, seguono Reggio Calabria (+98), Catanzaro (+87), Crotone (+60) e Vibo Valentia (+18).

Cala la pressione sulle strutture sanitarie, dato che nei reparti ordinari si trovano 416 persone (-10), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 36 persone (-2). In isolamento domiciliare si trovano 13.321 persone (-191). Sono invece 47.349 le persone guarite (-251).

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i nuovi positivi sono 98, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 21.012. Attualmente i casi attivi sono 2.329, di cui 92 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 24 a Gioia Tauro (-9); 7 in terapia intensiva; 2.194 in isolamento domiciliare (-29). I casi chiusi sono 18.683, di cui 18.388 guariti (+124); 295 deceduti.

Nel Cosentino dove da inizio pandemia i casi confermati sono stati 20.841, i nuovi positivi sono 187. Attualmente i casi attivi sono 7.470, di cui 102 ricoveri in reparto a Cosenza, 35 a Rossano, 19 ad Acri, 18 a Cetraro (-6); 3 in terapia intensiva a Rossano, 16 in terapia intensiva a Cosenza; 7.277 in isolamento domiciliare (+189). I casi chiusi sono 13.371, di cui 12.892 guariti (+1); 479 deceduti (+4).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 87, ma il totale si attesta a quota: 9.187. Attualmente i casi attivi sono 2.700, di cui 45 ricoveri a Catanzaro, 7 a Lamezia Terme, 18 al Mater Domini (+3); 10 in terapia intensiva (-2); 2.620 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 6.487, di cui 6.361 guariti (+44); 126 deceduti (+1).

Nel Crotonese da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 5.771, i positivi delle ultime 24 ore sono invece 60. Attualmente i casi attivi sono 828, di cui 35 ricoveri (+1); 793 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 4.943, di cui 4.861 guariti (+61); 82 deceduti (+2).

Nel Vibonese i casi delle ultime 24 ore sono 18, ma il totale è: 5.100. Attualmente i casi attivi sono 437 di cui 21 ricoveri in reparto (+1); 416 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 4.663, di cui 4.581 guariti (+21); 82 deceduti (+1).

I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regioni o stato sono 68 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 325 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.