Acquaformosa, positiva al covid una responsabile scolastica: 15 bambini in quarantena

Potrebbe essere un nuovo focolaio quello di Acquaformosa, dove una suora, responsabile scolastica di un asilo e di una scuola materna, sarebbe risultata positiva ad un tampone rapido per il coronavirus. Una condizione che ha allertato il primo cittadino Gennaro Capparelli, che ha subito disposto la chiusura di tutti gli istituti.

La suora, già vaccinata con la prima dose ed in attesa di ricevere la seconda, deve ora effettuare un tampone molecolare per verificare l’attendibilità del risultato. In via precauzionale, sospeso anche il servizio di scuolabus.