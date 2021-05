Lamezia, non si ferma all’alt e tenta la fuga: deteneva droga, arrestato

Stava transitando lungo Via Marconi a Lamezia Terme quando gli agenti della Questura di Catanzaro gli hanno intimato di fermarsi per un controllo, ma per tutta risposta ha schiacciato il pedale dell’accelleratore nel tentativo di dileguarsi.

Tentativo non riuscito, in quanto dopo una spericolata corsa in pieno centro il soggetto è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un trentaseienne di origine indiana, che dopo essere stato raggiunto e perquisito è stato trovato in possesso di uno spinello.

Esteso il controllo presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti altre 5 porzioni di marijuana per un totale di circa 92 grammi. Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.