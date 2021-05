Forestazione, siglata intesa tra Regione ed UniRc

Gianluca Gallo - Assessore regionale all’agricoltura

Un’intesa che “intende valorizzare il percorso formativo e multidisciplinare attivo presso il corso di laurea in Scienze forestali e ambientali e punta a un complessivo innalzamento delle competenze del personale che opera presso l’ente strumentale della Regione nel campo dello sviluppo sostenibile del territorio montano, della protezione dell’ambiente e delle foreste, della valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità, del paesaggio e della sicurezza idrogeologica” quella sigliata oggi tra la Regione Calabria e l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Una collaborazione che consentirà “di perseguire un’azione di sistema a supporto del comparto forestale in Calabria, più in generale a livello del Mediterraneo, attraverso l’affinamento delle competenze del personale di Calabria Verde che, come noto, svolge un servizio essenziale nella gestione del cospicuo patrimonio forestale calabrese” spiega l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, che ha incontrato i referenti dell’iniziativa: Giuseppe Bombino, Giuseppe Modica e Andrea Proto.

Presente anche il commissario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, che parla della necessità di “sviluppare ogni relazione per incentivare e favorire il percorso di qualificazione del personale di Calabria verde anche nell’ottica di promuovere piani, programmi e strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, naturalistico e ambientale”.