Crotone, i Carabinieri a sostegno delle fasce più deboli: aiuti nelle prenotazioni per i vaccini

Sono ben 30 le persone che hanno ricevuto l’aiuto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, al fine di espletare le procedure di registrazione online per il vaccino anti covid. Lo rende noto lo stesso comando, che ha messo il personale a disposizione dei soggetti più deboli e fragili.

Anziani e soggetti rimasti soli: sono loro ad aver “bussato alla porta” del comando per ricevere un aiuto nelle prenotazioni. Aiuto necessario spesso per mancanza di accesso ad internet, o per mancanza di dimistichezza.