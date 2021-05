Covid, la Calabria tra le regioni con l’indice Rt più basso d’Italia: si spera nella zona gialla

Sono due le regioni italiane con l’indice di trasmissibilità più basso, e tra queste c’è la Calabria. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale pubblicata dal Ministero della Salute e redatta dall’Istituto Superiore di Sanità.

Un documento nel quale viene certificato la notevole diminuzione di casi in sole due regioni: la Calabria e la Sardegna, entrambe scese a 0,74. Numeri che stanno facendo sperare per il rientro in zona gialla, che coinciderebbe anche con l’arrivo dei primi caldi e della bella stagione.

Nello specifico, la Calabria ha registrato 2.283 casi dal 24 aprile al 2 maggio, ed al netto di alcuni focolai il rischio sembra essere ancora moderato. Si attende l’ufficialità del cambio di colore, che dovrebbe arrivare in serata.