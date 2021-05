Reggio, evade dai domiciliari: rintracciato ed arrestato a Cosenza

È stato individuato dalla Polizia Ferroviaria di Cosenza il cittadino rumeno evaso dagli arresti domiciliari: residente a Reggio Calabria: il quarantanovenne è stato individuato mentre cercava di acquistare un biglietto ferroviario per raggiungere un comune limitrofo.

Bloccato per il controllo, sono emersi i suoi reati contro la persona ed il patrimonio, motivo per il quale era posto ai domiciliari. Dopo una rapida verifica nella banca dati, il soggetto è stato arrestato per evasione.

Nelle ultime settimane è state intesificata l’attività di Polizia Ferroviaria in tutta la Calabria, con ben 183 pattuglie in stazione e 15 a bordo treno, che hanno portato all’identificazione di 1.726 soggetti.