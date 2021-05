Deraglia un convoglio di lavoro sulla tratta Cosenza-Paola: ferito un operaio

Ennesimo incidente sul lavoro in Calabria, che coinvolge, ancora un volta, le ferrovie. Un convoglio composto da tre carrelli è deragliato, per motivi ancora in fase di accertamento, lungo il tratto che unisce Cosenza a Paola, nei pressi di Santa Maria di Montalto Uffugo.

L’incidente, avvenuto nella notte, ha coinvolto tutti gli operai che si trovavano a bordo del mezzo, diretto alla galleria Santomarco per delle operazioni di manutenzione.

All’altezza dello scambio ferroviario, l’intero convoglio è uscito dalla strada ferrata: un solo operaio è rimasto ferito nell’incidente, ed è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza per essere assistito.