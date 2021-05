Vigili del Fuoco di Catanzaro, il Comando rientra nel nucleo avanzato Nbcr

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro rientra tra le otto sedi a livello nazionale del Nucleo Regionale Nbcr Avanzato: un nucleo speciale destinato ad interventi estremi, in caso di esplosioni, perdite o rilasci di sostanze chimiche o radioattive, e dedito alle analisi di laboratorio ed alle prospezioni atmosferiche sul campo.

Mercoledì scorso si è svolta un’esercitazione sul campo, che ha visto impegnati alcuni vigili del Comando di Soverato già in possesso di abilitazione Nbcr Lpg Transport Emergency, destinata ad interventi riguardo a travasi di emergenza di gas da petrolio liquefatto in caso di incidente stradale. Una procedura volta a testare gli standard previsti dalle procedure operative standard, nonché la funzionalità e l’operatività delle apparecchiature in dotazione.

Coinvolte 12 unità che hanno svolto un intervento lungo circa 10 ore: dopo una prima fase teorica è toccato al test sul campo, dove tramite un incidente simulato si è proceduto al travaso in sicurezza.