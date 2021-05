Corap, scatta la mobilitazione dei dipendenti: da mesi senza stipendio

Sono pronti a sospendere le attività i dipdenti del Consorzio Regionale per le Attività Produttive, che non percepiscono alcuno stipendio da mesi e, d’accordo con i sindacati, sono pronti alla mobilitazione.

“I dipendenti sono ormai prossimi alla sospensione delle attività a causa dell’enorme massa debitoria che questo mese non ha consentito neanche il pagamento degli stipendi e dopo l’ultimo confronto durante il quale non si sono avute rassicurazioni in merito al pagamento dello stipendio di aprile e degli altri 5 stipendi arretrati del 2019, oltreché sul futuro dell’Ente” denunciano i segretari di Fp Cgil, Alessandra Baldari, Cisl Fp, Luciana Giordano e Uil Fpl, Elio Bartoletti.

“Purtroppo il Corap ha un’esposizione debitoria eccessiva, in buona parte anche arrivata in fase di riscossione coatta, e si trova anche limitato nel ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni (che sono i suoi principali clienti) a causa della difficoltà di ottenere la regolarità contributiva” continuano i sindacalisti, chiedendo un confronto con la Commissione Regionale di Vigilianza in programma per la prossima settimana.