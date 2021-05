Corigliano-Rossano, rivenuto cadavere in abitazione: decesso per cause naturali

L’allarme sarebbe stato lanciato già qualche giorno fa, quando alcuni vicini si erano preoccupati in quanto l’uomo, un quarantasettenne del posto, non rispondeva più alla porta del suo appartamento a piano terra, sito nel centro storico di Corigliano-Rossano.

Una preoccupazione che ha portato ad allertare i Carabinieri, che entrati nell'abitazion hanno fatto, purtroppo, la triste scoperta.

È stato così trovato senza vita Luigi Graziano, adagiato nel suo letto: allertato il personale del 118, questi non ha potuto far altro che constatare il decesso avvenuto, presumibilmente, per cause naturali.

La salma è stata comunque posta sotto sequestro, e sarà l’autorità giudiziaria a decidere se effettuare o meno l’autopsia.